За сутки российские войска 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин. С линии фронта эвакуировали 532 человека, в том числе 33 ребенка.

В Покровском районе в Белозерском три авиабомбы КАБ-250 разрушили три частных дома и повредили ещё четыре.

В Краматорском районе в Селезневке Николаевской общины разрушены два частных дома и повреждены 11. В Славянске в результате обстрелов, в частности авиабомбами КАБ-250 и тремя дронами «Молния-2», ранены два человека. В Краматорске после ударов двух FPV-дронов также ранены два человека.

В общине, где российский FPV-дрон нанес удар по Сухановке, уничтожены три частных дома. Повреждены ещё 36 частных домов, четыре многоэтажки и автомобиль, а одна многоэтажка подверглась частичному разрушению. Кроме того, в Ясной Поляне два FPV-дрона повредили автомобиль, под ударом FPV-дрона оказалась Малотарановка, а Черкасское атаковал беспилотник «Молния-2».

Источник: сообщение главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина в Telegram.

Принудительная эвакуация семей с детьми введена во всех населенных пунктах Краматорской и Славянской общин из-за постоянных российских обстрелов.

На деоккупированной территории Херсонской области до сих пор остаются 132 ребенка, которые находятся в зоне обязательной эвакуации. Часть детей пока не удалось вывезти из-за постоянных российских обстрелов, атак дронов и заминированных маршрутов.

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