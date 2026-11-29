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Протягом доби російські війська 16 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. З лінії фронту евакуювали 532 людини, зокрема 33 дитини.

У Покровському районі в Білозерському три авіабомби КАБ-250 зруйнували три приватні будинки та пошкодили ще чотири.

У Краматорському районі в Селезнівці Миколаївської громади зруйновано два приватні будинки та пошкоджено 11. У Слов’янську через обстріли, зокрема авіабомбами КАБ-250 і трьома дронами «Молнія-2», поранено двох людей. У Краматорську після ударів двох FPV-дронів також поранено двох людей.

У громаді, де російський FPV-дрон ударив по Суханівці, знищено три приватні будинки. Пошкоджено ще 36 приватних будинків, чотири багатоповерхівки та автомобіль, а одна багатоповерхівка зазнала часткових руйнувань. Крім того, у Ясній Поляні два FPV-дрони пошкодили авто, під ударом FPV-дрона опинилася Малотаранівка, а Черкаське атакував безпілотник «Молнія-2».

Джерело: повідомлення очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна у телеграмі.

Примусову евакуацію сімей із дітьми запровадили в усіх населених пунктах Краматорської та Слов’янської громад через постійні російські обстріли.

На деокупованій території Херсонської області досі залишаються 132 дитини, які перебувають у зоні обов’язкової евакуації. Частину дітей поки не вдалося вивезти через постійні російські обстріли, атаки дронів та заміновані маршрути.

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