过去24小时内，俄军16次炮击顿涅茨克州各居民点。顿涅茨克州行政管理局负责人瓦迪姆·菲拉什金通报了这一情况。已有532人从前线撤离，其中包括33名儿童。

在波克罗夫斯基区的比洛泽尔斯克，三枚KAB-250航空炸弹摧毁了三栋民宅，并损坏了另外四栋。

在克拉马托尔斯克区尼古拉耶夫社区的塞列兹尼夫卡，两栋民宅被摧毁，另有11栋受损。 在斯拉维扬斯克，因遭受炮击（包括KA-250航空炸弹和三架“莫尔尼亚-2”无人机袭击），两人受伤。在克拉马托尔斯克，两架FPV无人机袭击后，也有两人受伤。

在俄罗斯FPV无人机袭击苏哈诺夫卡的社区，三栋私人住宅被摧毁。另有36栋私人住宅、四栋多层住宅楼和一辆汽车受损，其中一栋多层住宅楼部分倒塌。 此外，在亚斯纳波利亚纳，两架FPV无人机造成车辆受损；马洛塔拉尼夫卡遭到FPV无人机袭击；切尔卡斯克则遭到“莫尔尼亚-2”无人机袭击。

来源：顿涅茨克州行政管理局负责人瓦迪姆·菲拉什金在Telegram上的通报。

由于俄罗斯持续炮击，克拉马托尔斯克和斯洛维扬斯克两个社区的所有居民点均已对有儿童的家庭实施强制疏散。

在赫尔松州已收复的领土上，仍有132名儿童滞留在强制疏散区内。由于俄罗斯持续炮击、无人机袭击以及道路布雷，部分儿童目前仍未能被疏散。

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