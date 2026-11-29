2026年11月26日晚，乌克兰外交部长安德烈·西比加与利比亚外交与国际合作部代理部长埃尔-塔赫尔·埃尔-鲍尔举行了电话会谈， 据利比亚外交部新闻处通报，双方在通话中讨论了双边关系及地区局势。

乌克兰外长重申乌克兰尊重利比亚的主权、统一和独立，强调了两国之间的历史渊源，并对班加西港事件中的遇难者表示哀悼。

安德烈·西比加强调，绝不能允许利比亚沦为任何冲突的一方，或成为该国境内及其他地区对抗的舞台， 重申基辅方面支持地中海地区的和平与稳定，并提请注意乌克兰当前面临的挑战。会谈结束时，双方同意继续开展磋商与协调，以实现共同利益并加强合作。

来源：利比亚外交部新闻处通报。

埃尔-塔赫尔·埃尔-鲍尔——利比亚（的黎波里）国际公认政府部长。 与此同时，班加西由利比亚东部叛乱政权控制，该政权已表示将要求乌克兰就空袭事件进行赔偿。 据利比亚方面称，此举旨在就空袭造成的人员伤亡和财产损失寻求赔偿。

需要指出的是，11月22日，俄罗斯水星号护卫舰在利比亚班加西港遭乌克兰无人机击中后沉没。

11月27日星期五，意大利总理乔治娅·梅洛尼与乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基进行了一次紧张的电话交谈。 起因是乌克兰对利比亚近海的俄罗斯军舰发动了袭击，而基辅方面事先并未向欧洲伙伴通报此事。 梅洛尼办公室表示，此类行动威胁到该地区的安全，并可能将战争蔓延至地中海。

总统弗拉基米尔·泽连斯基向意大利总理乔治·梅洛尼证实，乌克兰在利比亚近海针对俄罗斯船只的行动确实未与欧洲伙伴进行事先协调。 与此同时，乌克兰准备与意大利建立定期的信息交流机制。

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