美国国际开发署（USAID）的文件中记录了该机构在乌克兰某主要项目下的355家当地合作伙伴。但其完整名单尚未公开。

此外，现有资料中也未包含2022年媒体项目49项赠款的清单。

根据美国国际开发署（USAID）过渡倡议办公室截至2021年12月的报告，该计划涵盖了680个项目、355家当地合作伙伴以及722 650名参与者。

基于这些文件，本研究作者整理出一份包含19家乌克兰媒体和民间组织的名单，这些组织与美国国际开发署（USAID）的合作关系已得到该机构确认。 其中包括StopFake、VoxUkraine、Euromaidan Press、Texty、Bihus.info、“苏斯皮尔内”、“格罗马德斯基”、利沃夫媒体论坛以及“纳基皮洛”。

此外，相关材料中还提到了曾与美国国际开发署（USAID）合作的政府机构。具体包括：与该机构共同启动克里米亚平台的外交部、总统办公室、卫生部以及公共卫生中心。

据作者称，2014年至2026年期间，上述项目的总资助额约为1.935亿美元。

来源：德尼·叶利塞维奇。

在美国，唐纳德·特朗普总统领导的政府恢复了美国国际开发署（USAID）的网站——该网站此前已无法访问长达18个月——并在网站上公布了相关文件、工作备忘录及内部通信记录。

美国演员兼导演肖恩·潘对唐纳德·特朗普政府的政策，特别是暂停美国国际开发署（USAID）运作的决定，发表了尖锐批评。

据美国参议员斯科特·佩里称，USAID的部分资金据称流入了恐怖组织，包括“伊斯兰国”（ISIS）、“博科圣地”、“基地组织”等。 他表示，实际上，数亿美元的援助项目资金被用于资助极端分子。

关注我们在