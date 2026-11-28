W dokumentach USAID odnotowano 355 lokalnych partnerów jednego z głównych programów agencji na Ukrainie. Jednocześnie nie opublikowano ich pełnych list.

W dostępnych materiałach brakuje również wykazu 49 dotacji w ramach programu medialnego na rok 2022.

Zgodnie z informacją Biura USAID ds. Inicjatyw Przejściowych, według stanu na grudzień 2021 r. program obejmował 680 projektów, 355 lokalnych partnerów oraz 722 650 uczestników.

Na podstawie dokumentów autor badania sporządził listę 19 ukraińskich mediów i organizacji społecznych, których współpracę z USAID potwierdza agencja. Wśród nich znajdują się: StopFake, VoxUkraine, Euromaidan Press, Texty, Bihus.info, „Suspilne”, „Hromadske”, Lwowskie Forum Mediów oraz „Nakipilo”.

W materiałach wspomniane są również struktury państwowe, które współpracowały z USAID. W szczególności Ministerstwo Spraw Zagranicznych, z którym agencja uruchomiła Platformę Krymską, Kancelaria Prezydenta, Ministerstwo Zdrowia oraz Centrum Zdrowia Publicznego.

Łączna kwota finansowania wymienionych programów, według danych autora, wynosi około 193,5 mln dolarów w latach 2014–2026.

Źródło: Denis Yelisevich.

W Stanach Zjednoczonych administracja prezydenta Donalda Trumpa przywróciła stronę internetową Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID), która była niedostępna przez 18 miesięcy, i opublikowała na niej dokumenty, notatki służbowe oraz korespondencję wewnętrzną.

Amerykański aktor i reżyser Sean Penn ostro skrytykował politykę administracji Donalda Trumpa, w szczególności decyzję o zawieszeniu działalności Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID).

Część środków z funduszu USAID rzekomo trafiała do organizacji terrorystycznych, w szczególności do ISIS, „Boko Haram”, „Al-Kaidy” i innych – tak twierdzi amerykański senator Scott Perry. Stwierdził on, że setki milionów dolarów w ramach projektów pomocowych w rzeczywistości służyły do finansowania ekstremistów.

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