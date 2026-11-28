Rada Ministrów przedłużyła termin rezerwacji miejsc pracy dla pracowników przedsiębiorstw o kluczowym znaczeniu do 20 grudnia.

Decyzja ta daje przedsiębiorstwom dodatkowy czas na ponowne zgłoszenie statusu przedsiębiorstw o znaczeniu krytycznym oraz na uzyskanie odroczeń dla pracowników.

Przedłużenie rezerwacji nie nastąpi automatycznie. Pracodawcy muszą ponownie złożyć odpowiednie dokumenty za pośrednictwem portalu „Dія”.

Do 20 grudnia przedsiębiorstwa muszą również dostosować liczbę zarezerwowanych pracowników do ustalonego limitu – nie więcej niż 95% personelu.

Premier Ukrainy Serhij Korecki oświadczył 27 listopada, że uważa okresowe aktualizowanie zasad rezerwacji za konieczne w warunkach wojny na pełną skalę.

Nowe zasady rezerwacji: czy Rada Ministrów znalazła równowagę między frontem a tyłem?

Korecki poinformował o nadużyciach związanych z rezerwacją pracowników.

„Ukrainska Pravda” uzyskała status przedsiębiorstwa o znaczeniu krytycznym.

Czytaj nas na