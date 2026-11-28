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Кабінет Міністрів продовжив термін бронювання працівників критично важливих підприємств до 20 грудня.

Рішення дає бізнесу додатковий час для переоформлення критичного статусу підприємств та відстрочок для співробітників.

Продовження бронювання не відбуватиметься автоматично. Роботодавцям необхідно повторно подати відповідні документи через портал «Дія».

До 20 грудня підприємства також мають привести кількість заброньованих працівників у відповідність до встановленого ліміту — не більше 95% персоналу.

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив 27 листопада, що вважає періодичне оновлення правил бронювання необхідним в умовах повномасштабної війни.

Бронювання по-новому: чи знайшов Кабмін баланс між фронтом і тилом.

Корецький заявив про зловживання з бронюванням працівників.

Українська правда отримала статус критичного підприємства.

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