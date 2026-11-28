0:00 / 0:00

Національне антикорупційне бюро надало на запит парламентської тимчасової слідчої комісії наказ про відрядження директора НАБУ Семена Кривоноса. Згідно з документом, він перебуватиме за кордоном із 22 листопада до 6 грудня та має відвідати Італію, Бельгію, Польщу і Японію.

За інформацією Гончаренка, з 23 до 26 листопада Семен Кривонос перебував у Римі, де проходив форум із питань верховенства права. 24 листопада директора НАБУ запросили на двогодинну панельну дискусію, а наступного дня — на закритий круглий стіл.

Таким чином, під час обох засідань ТСК — 23 та 25 листопада — Кривонос перебував в Італії.

На 26–27 листопада у Брюсселі для нього були заплановані «робочі зустрічі» з Антикорупційною ініціативою ЄС в Україні. Водночас, як наголосив Гончаренко, комісія не отримала підтверджень проведення цих зустрічей.

«Запрошення на ці зустрічі нам не надали», — написав нардеп.

Найдовшою частиною відрядження стане поїздка до Токіо. Із 29 листопада до 5 грудня Кривонос проходитиме тижневий курс Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) під назвою «Підвищення спроможності у сфері протидії відмиванню коштів». За словами Гончаренка, директор НАБУ є одним із 12 учасників навчання.

Голова тимчасової слідчої комісії зазначив, що раніше пропонував Кривоносу обрати одну з двох дат засідання — 7 або 11 грудня. Оскільки відрядження завершується 6 грудня, воно, на думку Гончаренка, вже не має перешкоджати участі директора НАБУ в роботі комісії.

Водночас нардеп іронічно припустив, що після перельоту з Токіо Кривонос може зіткнутися з джетлагом.

Також Гончаренко згадав ситуацію з головою Державної служби фінансового моніторингу Філіпом Проніним. Раніше той не з’явився на засідання ТСК через лікарняний, а вже наступного дня перебував у Танзанії.

Нардеп іронічно зауважив, що тема протидії відмиванню коштів, схоже, особливо часто стає приводом для далеких закордонних поїздок.

Про це повідомив голова ТСК, народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що після повернення з закордонного відрядження розгляне запрошення на засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яку очолює народний депутат Олексій Гончаренко.

Директор НАБУ Семен Кривонос, очільник САП Олександр Клименко, колишній голова СБУ Василь Малюк та ексгенпрокурор Руслан Кравченко не прийшли на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Депутат Олексій Гончаренко повторно запросив їх на засідання.

Раніше Кривонос заявив про медійну атаку на НАБУ та САП.

Генерал Дука підтвердив звинувачення Кравченка на адресу директора НАБУ Кривоноса.

Також генерал СБУ Дука запропонував керівникам НАБУ і САП пройти поліграф.

Читай нас у