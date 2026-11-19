0:00 / 0:00

Генерал-майор СБУ Сергій Дука заявив про готовність пройти поліграф, щоб підтвердити свої слова щодо кримінального провадження проти нього.

Він також закликав до такої перевірки директора НАБУ Семена Кривоноса та керівника САП Олександра Клименка.

Дука стверджує, що справа проти нього сфальсифікована та пов’язана з його професійною діяльністю — зокрема розслідуваннями можливих корупційних порушень серед співробітників антикорупційних органів.

Генерал наголосив, що не вважає ситуацію конфліктом між СБУ та НАБУ як установами, а пов’язує її з конкретними посадовцями. Також він заявив про готовність публічно відповідати на запитання під час засідань парламентської ТСК.

Джерело: Сергій Дука / Telegram.

Відео: Генерал Дука заявив, що НАБУ тисне на політичне керівництво держави.

Нагадаємо, генерал Сергій Дука зʼявився на засідання та відповідав на певні питання. Зокрема під час засідання Дука заявив, що дивився інтерв'ю з «Мексиканцем», однак особисто з ним не знайомий..

НАБУ затримало генерала СБУ Сергія Дуку в межах справи про хабарі від колцентрів. Затримання відбулося в рамках викриття злочинної організації за операцією «Карфаген», учасники якої систематично давали хабарі високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів.

Читай нас у