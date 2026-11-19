乌克兰安全局（SBU）少将谢尔盖·杜卡表示，他愿意接受测谎，以证实自己关于针对其提起的刑事诉讼的说法。

他还呼吁国家反腐败局（NABU）局长塞梅恩·克里沃诺斯和特别反腐败检察局（SAP）负责人亚历山大·克利缅科也接受此类检测。

杜卡坚称，针对他的案件是捏造的，且与其职业活动有关——特别是针对反腐败机构内部工作人员可能存在的腐败违规行为所进行的调查。

这位将军强调，他不认为这是乌克兰安全局（SBU）与国家反腐败局（NABU）作为机构之间的冲突，而是将其归因于具体的官员。他还表示，愿意在议会特别调查委员会的会议上公开回答问题。

来源：谢尔盖·杜卡 / Telegram。

视频：杜卡将军表示，国家反腐败局（NABU）正在向国家政治领导层施压。

需要指出的是，谢尔盖·杜卡将军出席了听证会并回答了部分问题。特别是在听证会上，杜卡表示自己看过对“墨西哥人”的采访，但并不认识此人。

国家反腐败局（NABU）在涉及呼叫中心行贿案的调查中，拘留了安全局（SBU）将军谢尔盖·杜卡。 此次拘留是“迦太基”行动中打击犯罪组织的一部分，该组织成员曾系统性地向执法机构的高级官员行贿，以确保诈骗呼叫中心能够不受阻碍地运作。

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