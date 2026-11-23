乌克兰对临时被占领土上的所谓“地方议会议员”，以及参与传播俄罗斯宣传、为俄罗斯侵略者提供支持的相关人员实施了制裁。

“总统沃洛迪米尔·泽连斯基签署了总统令，据此实施了乌克兰国家安全与国防委员会关于对所谓‘地方议会议员’、 以及在我国临时被占领土上参与宣传并为俄罗斯侵略者提供物资支持的公司和个人，同时延长了即将到期的制裁期限”，总统办公室声明称。

据悉，此次针对在乌克兰临时被占领土上为俄罗斯利益行事者的制裁方案，共涉及27名自然人和11家法人实体。

其中包括由占领者非法组建的克里米亚刻赤和阿尔乌什塔“市议会”中的所谓“议员”，他们在临时被占领土上为俄罗斯效力， 以及协助占领和强制整合临时被占领土的民间组织负责人、公职人员及相关机构。

总统办公室表示，制裁还针对图拉州州长德米特里·米利亚耶夫和俄罗斯紧急情况部副部长尤里·梅津诺夫（他们向占领者提供设备、无人机和通信设备）。

据悉，非法成立的顿涅茨克、扎波罗热、卢甘斯克、赫尔松及克里米亚联邦技术监督局也遭到了制裁。

总统办公室解释称，这些伪政府机构在临时被占领土上强行推行俄罗斯法律，特别是协助占领了扎波罗热核电站。

全俄体育社会组织“俄罗斯实用射击联合会”也被列入该制裁名单。

据指出，该组织公开支持曾参与乌克兰境内作战行动的占领者。总统办公室透露，该联合会的代表特别是在乌克兰临时被占领土上，向“志愿者”传授步枪战斗战术。

此外，制裁还针对在乌克兰临时被占领土上开展经济活动、散布俄罗斯宣传并公开为俄罗斯武装侵略行为辩护的个人和机构。

总统制裁政策事务专员弗拉迪斯拉夫·弗拉西乌克解释称，俄罗斯正利用其所谓的“议员”、 “监管机构”和“州长”，由他们向前线派遣无人机和车辆。

“我们正打击这一链条的每一个环节：从米利亚耶夫和梅津诺夫这类官员，到甚至在扎波罗热核电站发放许可证的机构。 针对实用射击联合会的制裁提醒人们，体育界不会置身事外，”他指出。

总统办公室通报称，另一套制裁措施涉及延长现有限制，并对在临时被占领土（TOO）开展活动的实体实施新限制。

具体而言，这包括参与掠夺乌克兰农产品的人员，以及隶属于与传播俄罗斯宣传有关的媒体集团的乌克兰公司。

具体而言，已延长了针对“新闻媒体控股”有限责任公司、 “Time Media”有限责任公司以及“Teleprotsir”有限责任公司，这些企业传播俄罗斯宣传内容（上述企业制造虚假信息，且均隶属于乌克兰“诺维尼”媒体集团）。

乌克兰总统办公室通报了这一消息。

泽连斯基对俄罗斯电信运营商和互联网服务提供商实施了制裁。

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