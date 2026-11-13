ЄС готує понад 100 нових санкцій проти Росії — Bloomberg

Європейський Союз готує понад 100 нових санкцій проти Росії. Обмеження можуть торкнутися банків, енергетичних компаній і танкерів, які перевозять російську нафту в обхід чинних правил. За даними Bloomberg, міністри закордонних справ країн ЄС можуть розглянути ці заходи вже 16 листопада.

Євросоюз планує запровадити понад сотню нових санкційних заходів. Під обмеження можуть потрапити три основні напрямки:

Банківський сектор. ЄС планує посилити тиск на російські фінансові установи.

Енергетика. Санкції можуть зачепити російські енергетичні компанії.

Тіньовий флот. Обмеження стосуватимуться танкерів, які перевозять російську нафту, намагаючись обійти міжнародні санкції.

За інформацією джерел Bloomberg, нові заходи пов'язані не лише з війною Росії проти України, а й зі зростанням кількості гібридних атак, які пов'язують із Москвою. Йдеться, зокрема, про кібератаки, підпали та спробу атаки безпілотника на аеропорт у Німеччині. Такі дії розглядають як частину ширшої загрози безпеці європейських країн.

Очікується, що міністри закордонних справ держав Євросоюзу обговорять і можуть схвалити нові обмеження під час зустрічі в Брюсселі 16 листопада. Водночас остаточне рішення залежатиме від узгодження санкцій між країнами-членами ЄС.

ЄС готує 22-й пакет санкцій

Паралельно Євросоюз працює над 22-м пакетом санкцій проти Росії. За інформацією джерел Bloomberg, його можуть ухвалити під час зустрічі міністрів закордонних справ у грудні.

Отже, Брюссель готує одразу кілька кроків для посилення економічного тиску на Москву. Серед головних напрямків — обмеження доходів від енергетики, ускладнення роботи російських банків і боротьба з танкерами, які допомагають перевозити нафту в обхід санкцій.

Поки що йдеться про плани, про які повідомили джерела видання. Остаточний перелік обмежень і строки їхнього запровадження мають стати зрозумілими після рішень країн Євросоюзу. Про підготовку нових обмежень повідомляє Bloomberg із посиланням на анонімні джерела, обізнані з перебігом обговорень.

Посли держав Євросоюзу на засіданні Комітету постійних представників 11 листопада попередньо погодили внесення до санкційних списків проти рф 145 фізичних та юридичних осіб, причетних до агресії, кібератак та гібридної діяльності.

Посли країн Європейського Союзу схвалили новий пакет обмежувальних заходів проти рф, до якого увійшли понад 140 фізичних та юридичних осіб. «Їх планують остаточно затвердити на засіданні Ради ЄС з закордонних справ 16 листопада», — повідомив журналістам європейський дипломат.



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