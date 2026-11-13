ЕС готовит более 100 новых санкций против России — Bloomberg

Европейский Союз готовит более 100 новых санкций против России. Ограничения могут коснуться банков, энергетических компаний и танкеров, перевозящих российскую нефть в обход действующих правил. По данным Bloomberg, министры иностранных дел стран ЕС могут рассмотреть эти меры уже 16 ноября.

Евросоюз планирует ввести более сотни новых санкционных мер. Под ограничения могут попасть три основных направления:

Банковский сектор. ЕС планирует усилить давление на российские финансовые учреждения.

Энергетика. Санкции могут затронуть российские энергетические компании.

Теневой флот. Ограничения коснутся танкеров, перевозящих российскую нефть в попытке обойти международные санкции.

По информации источников Bloomberg, новые меры связаны не только с войной России против Украины, но и с ростом числа гибридных атак, которые связывают с Москвой. Речь идет, в частности, о кибератаках, поджогах и попытке атаки беспилотника на аэропорт в Германии. Такие действия рассматриваются как часть более широкой угрозы безопасности европейских стран.

Ожидается, что министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят и, возможно, одобрят новые ограничения во время встречи в Брюсселе 16 ноября. В то же время окончательное решение будет зависеть от согласования санкций между странами-членами ЕС.

ЕС готовит 22-й пакет санкций

Параллельно Евросоюз работает над 22-м пакетом санкций против России. По информации источников Bloomberg, его могут принять во время встречи министров иностранных дел в декабре.

Таким образом, Брюссель готовит сразу несколько мер для усиления экономического давления на Москву. Среди основных направлений — ограничение доходов от энергетики, затруднение работы российских банков и борьба с танкерами, которые помогают перевозить нефть в обход санкций.

Пока речь идет о планах, о которых сообщили источники издания. Окончательный перечень ограничений и сроки их введения станут ясны после принятия решений странами Евросоюза. О подготовке новых ограничений сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, осведомленные о ходе обсуждений.

Послы стран Евросоюза на заседании Комитета постоянных представителей 11 ноября предварительно согласовали внесение в санкционные списки против РФ 145 физических и юридических лиц, причастных к агрессии, кибератакам и гибридной деятельности.

Послы стран Европейского Союза одобрили новый пакет ограничительных мер против РФ, в который вошли более 140 физических и юридических лиц. «Их планируется окончательно утвердить на заседании Совета ЕС по иностранным делам 16 ноября», — сообщил журналистам европейский дипломат.



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