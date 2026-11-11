Під нові санкції ЄС потраплять 50 російських банків

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Посли держав Євросоюзу на засіданні Комітету постійних представників 11 листопада попередньо погодили внесення до санкційних списків проти рф 145 фізичних та юридичних осіб, причетних до агресії, кібератак та гібридної діяльності.

«У санкційні списки за дії проти територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України буде включено 12 фізичних та 101 юридичну особу. Серед цієї сотні – 50 російських банків», — повідомив європейський дипломат.

Також санкції будуть запроваджені проти ряду компаній, які сприяють діяльності тіньового флоту РФ. Окрім цього, 30 фізичних та одна юридична особа будуть внесені до списку у рамках санкційного режиму щодо гібридних атак Росії. А ще одна юридична особа – до списку санкційного режиму ЄС щодо кібератак.

Джерело: «Європейська правда».

Остаточне затвердження пакету відбудеться на засіданні Ради ЄС із закордонних справ 16 листопада, а обмеження також охоплять компанії, що сприяють роботі тіньового флоту.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз розробляє черговий пакет санкцій проти Росії, ухвалення якого планується в листопаді 2026 року після погодження всіма країнами-членами блоку. Серед суб'єктів, що потраплять під обмеження, переважають російські регіональні банки й нафтопереробні заводи, а також іноземні компанії з Китаю та Об'єднаних Арабських Еміратів, які сприяють обходу попередніх баrierів. Паралельно ЄС планує суттєво розширити експортні обмеження стосовно російських підприємств.

Європейська комісія відхилила пропозицію Сполучених Штатів відновити закупівлі російського газу в межах обговорення можливого припинення вогню в Україні. У Брюсселі також наголосили, що не планують скасовувати санкції проти Москви, доки війна не буде повністю завершена.

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