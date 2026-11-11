50家俄罗斯银行将受到欧盟新制裁

11月11日，欧盟各成员国大使在常驻代表委员会会议上初步同意，将145名涉及侵略、网络攻击和混合行动的自然人和法人实体列入针对俄罗斯的制裁名单。

“因侵犯乌克兰领土完整、主权和独立的行为，将有12名个人和101家实体被列入制裁名单。在这101家实体中，有50家是俄罗斯银行，”一位欧洲外交官表示。

此外，还将对协助俄罗斯“影子舰队”活动的若干公司实施制裁。 此外，作为针对俄罗斯混合攻击的制裁机制的一部分，30名个人和1家法人实体将被列入制裁名单；还有1家法人实体将被列入欧盟针对网络攻击的制裁名单。

来源：《欧洲真理报》。

该制裁方案将于11月16日举行的欧盟外长理事会会议上获得最终批准，相关限制措施还将涵盖协助“影子舰队”运作的企业。

此前有报道称，欧盟正在制定新一轮针对俄罗斯的制裁方案，计划于2026年11月在所有成员国达成一致后通过。 受限制的实体中，以俄罗斯地区性银行和炼油厂为主，此外还包括来自中国和阿拉伯联合酋长国的外国公司，这些公司协助绕过先前的制裁壁垒。 与此同时，欧盟计划大幅扩大针对俄罗斯企业的出口限制。

欧盟委员会驳回了美国关于在讨论乌克兰可能停火的框架内恢复采购俄罗斯天然气的提议。布鲁塞尔方面还强调，在战争完全结束之前，不打算取消对莫斯科的制裁。

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