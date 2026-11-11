Nowe sankcje UE obejmą 50 rosyjskich banków

Ambasadorowie państw Unii Europejskiej podczas posiedzenia Komitetu Stałych Przedstawicieli w dniu 11 listopada wstępnie uzgodnili wpisanie na listy sankcyjne wobec Federacji Rosyjskiej 145 osób fizycznych i prawnych zamieszanych w agresję, cyberataki oraz działania hybrydowe.

„Na listy sankcyjne za działania przeciwko integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy zostanie wpisanych 12 osób fizycznych i 101 osób prawnych. Wśród tej setki znajduje się 50 rosyjskich banków” – poinformował europejski dyplomata.

Sankcje zostaną również nałożone na szereg przedsiębiorstw wspierających działalność „floty cieni” Federacji Rosyjskiej. Ponadto 30 osób fizycznych i jedna osoba prawna zostaną wpisane na listę w ramach reżimu sankcji dotyczącego rosyjskich ataków hybrydowych. Kolejna osoba prawna zostanie natomiast wpisana na listę reżimu sankcji UE dotyczącej cyberataków.

Źródło: „Europejska Prawda”.

Ostateczne zatwierdzenie pakietu nastąpi na posiedzeniu Rady UE ds. Zagranicznych 16 listopada, a ograniczenia obejmą również przedsiębiorstwa wspierające działalność tajnej floty.

Wcześniej informowano, że Unia Europejska opracowuje kolejny pakiet sankcji wobec Rosji, którego przyjęcie planowane jest na listopad 2026 roku po uzgodnieniu przez wszystkie państwa członkowskie Unii. Wśród podmiotów, które zostaną objęte ograniczeniami, przeważają rosyjskie banki regionalne i rafinerie ropy naftowej, a także zagraniczne przedsiębiorstwa z Chin i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które ułatwiają omijanie wcześniejszych barier. Równolegle UE planuje znacznie rozszerzyć ograniczenia eksportowe dotyczące rosyjskich przedsiębiorstw.

Komisja Europejska odrzuciła propozycję Stanów Zjednoczonych dotyczącą wznowienia zakupów rosyjskiego gazu w ramach rozmów na temat ewentualnego zawieszenia broni na Ukrainie. W Brukseli podkreślono również, że nie planuje się zniesienia sankcji wobec Moskwy, dopóki wojna nie zostanie całkowicie zakończona.

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