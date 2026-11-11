Под новые санкции ЕС попадут 50 российских банков

Послы стран Евросоюза на заседании Комитета постоянных представителей 11 ноября предварительно согласовали включение в санкционные списки против РФ 145 физических и юридических лиц, причастных к агрессии, кибератакам и гибридной деятельности.

«В санкционные списки за действия против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины будут включены 12 физических и 101 юридическое лицо. Среди этой сотни — 50 российских банков», — сообщил европейский дипломат.

Также санкции будут введены против ряда компаний, способствующих деятельности теневого флота РФ. Кроме того, 30 физических и одно юридическое лицо будут внесены в список в рамках санкционного режима в отношении гибридных атак России. А еще одно юридическое лицо — в список санкционного режима ЕС в отношении кибератак.

Источник: «Европейская правда».

Окончательное утверждение пакета состоится на заседании Совета ЕС по иностранным делам 16 ноября, а ограничения также коснутся компаний, способствующих работе теневого флота.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз разрабатывает очередной пакет санкций против России, принятие которого планируется в ноябре 2026 года после согласования со всеми странами-членами блока. Среди субъектов, которые попадут под ограничения, преобладают российские региональные банки и нефтеперерабатывающие заводы, а также иностранные компании из Китая и Объединенных Арабских Эмиратов, способствующие обходу предыдущих барьеров. Параллельно ЕС планирует существенно расширить экспортные ограничения в отношении российских предприятий.

Европейская комиссия отклонила предложение Соединенных Штатов возобновить закупки российского газа в рамках обсуждения возможного прекращения огня в Украине. В Брюсселе также подчеркнули, что не планируют отменять санкции против Москвы, пока война не будет полностью завершена.

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