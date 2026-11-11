ЄС погодив новий пакет санкцій проти росії
Посли країн Європейського Союзу схвалили новий пакет обмежувальних заходів проти рф, до якого увійшли понад 140 фізичних та юридичних осіб.
«Їх планують остаточно затвердити на засіданні Ради ЄС з закордонних справ 16 листопада», — повідомив журналістам європейський дипломат.
Згідно з домовленостями, 113 суб’єктів внесено до санкційних списків за підрив територіальної цілісності України, а ще 31 — у межах окремого гібридного режиму.
Про це повідомляє Суспільне.
Раніше повідомлялося, що Європейський Союз розробляє черговий пакет санкцій проти Росії, ухвалення якого планується в листопаді 2026 року після погодження всіма країнами-членами блоку. Серед суб'єктів, що потраплять під обмеження, переважають російські регіональні банки й нафтопереробні заводи, а також іноземні компанії з Китаю та Об'єднаних Арабських Еміратів, які сприяють обходу попередніх баrierів. Паралельно ЄС планує суттєво розширити експортні обмеження стосовно російських підприємств.
Європейська комісія відхилила пропозицію Сполучених Штатів відновити закупівлі російського газу в межах обговорення можливого припинення вогню в Україні. У Брюсселі також наголосили, що не планують скасовувати санкції проти Москви, доки війна не буде повністю завершена.