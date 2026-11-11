ЄС погодив новий пакет санкцій проти росії

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Посли країн Європейського Союзу схвалили новий пакет обмежувальних заходів проти рф, до якого увійшли понад 140 фізичних та юридичних осіб.

«Їх планують остаточно затвердити на засіданні Ради ЄС з закордонних справ 16 листопада», — повідомив журналістам європейський дипломат.

Згідно з домовленостями, 113 суб’єктів внесено до санкційних списків за підрив територіальної цілісності України, а ще 31 — у межах окремого гібридного режиму.

Про це повідомляє Суспільне.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз розробляє черговий пакет санкцій проти Росії, ухвалення якого планується в листопаді 2026 року після погодження всіма країнами-членами блоку. Серед суб'єктів, що потраплять під обмеження, переважають російські регіональні банки й нафтопереробні заводи, а також іноземні компанії з Китаю та Об'єднаних Арабських Еміратів, які сприяють обходу попередніх баrierів. Паралельно ЄС планує суттєво розширити експортні обмеження стосовно російських підприємств.

Європейська комісія відхилила пропозицію Сполучених Штатів відновити закупівлі російського газу в межах обговорення можливого припинення вогню в Україні. У Брюсселі також наголосили, що не планують скасовувати санкції проти Москви, доки війна не буде повністю завершена.

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