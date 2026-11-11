ЕС одобрил новый пакет санкций против России

Послы стран Европейского Союза одобрили новый пакет ограничительных мер против РФ, в который вошли более 140 физических и юридических лиц.

«Их планируется окончательно утвердить на заседании Совета ЕС по иностранным делам 16 ноября», — сообщил журналистам европейский дипломат.

Согласно договоренностям, 113 субъектов включены в санкционные списки за подрыв территориальной целостности Украины, а еще 31 — в рамках отдельного гибридного режима.

Об этом сообщает Суспильне.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз разрабатывает очередной пакет санкций против России, принятие которого планируется в ноябре 2026 года после согласования со всеми странами-членами блока. Среди субъектов, которые попадут под ограничения, преобладают российские региональные банки и нефтеперерабатывающие заводы, а также иностранные компании из Китая и Объединенных Арабских Эмиратов, которые способствуют обходу предыдущих барьеров. Параллельно ЕС планирует существенно расширить экспортные ограничения в отношении российских предприятий.

Европейская комиссия отклонила предложение Соединённых Штатов возобновить закупки российского газа в рамках обсуждения возможного прекращения огня в Украине. В Брюсселе также подчеркнули, что не планируют отменять санкции против Москвы, пока война не будет полностью завершена.

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