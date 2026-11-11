UE zatwierdziła nowy pakiet sankcji wobec Rosji

Ambasadorowie państw Unii Europejskiej zatwierdzili nowy pakiet środków ograniczających wobec Rosji, który obejmuje ponad 140 osób fizycznych i prawnych.

„Ostateczne zatwierdzenie tych środków planowane jest na posiedzeniu Rady UE ds. Zagranicznych 16 listopada” – poinformował dziennikarzy europejski dyplomata.

Zgodnie z uzgodnieniami 113 podmiotów zostało umieszczonych na listach sankcyjnych za podważanie integralności terytorialnej Ukrainy, a kolejne 31 – w ramach odrębnego reżimu hybrydowego.

Informację tę podaje Suspilne.

Wcześniej informowano, że Unia Europejska opracowuje kolejny pakiet sankcji wobec Rosji, którego przyjęcie planowane jest na listopad 2026 roku po uzgodnieniu przez wszystkie państwa członkowskie Unii. Wśród podmiotów, które zostaną objęte ograniczeniami, przeważają rosyjskie banki regionalne i rafinerie ropy naftowej, a także zagraniczne firmy z Chin i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które ułatwiają omijanie dotychczasowych barier. Równolegle UE planuje znacznie rozszerzyć ograniczenia eksportowe dotyczące rosyjskich przedsiębiorstw.

Komisja Europejska odrzuciła propozycję Stanów Zjednoczonych dotyczącą wznowienia zakupów rosyjskiego gazu w ramach rozmów na temat ewentualnego zawieszenia broni na Ukrainie. W Brukseli podkreślono również, że nie planuje się zniesienia sankcji wobec Moskwy, dopóki wojna nie zostanie całkowicie zakończona.

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