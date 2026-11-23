Украина ввела санкции против так называемых «депутатов местных советов» на временно оккупированных территориях, а также против лиц, причастных к распространению российской пропаганды и обеспечению нужд российских захватчиков.

«Президент Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против так называемых «депутатов местных советов», компаний и лиц, причастных к пропаганде и материальному обеспечению российских захватчиков на временно оккупированных территориях нашей страны, а также о продлении срока действия санкций, срок которых истек», — заявили в ОП.

Отмечается, что в этот санкционный пакет в отношении тех, кто действует в интересах России на временно оккупированных территориях Украины, вошли 27 физических и 11 юридических лиц.

Среди них есть так называемые «депутаты» незаконно созданных оккупантами Керченского и Алуштинского «городских советов» Крыма, которые служат России на временно оккупированных территориях, а также руководители общественных организаций, государственные служащие и органы, содействующие оккупации и принудительной интеграции ВОТ.

В ОП сообщили, что санкции также были применены к губернатору Тульской области Дмитрию Миляеву и помощнику министра по чрезвычайным ситуациям России Юрию Мезинову (они передают оккупантам технику, дроны и средства связи).

Отмечается, что под санкции попали и незаконно созданные Донецкое, Запорожское, Луганское, Херсонское и Крымское управления Ростехнадзора.

В Офисе Президента пояснили, что эти псевдогосударственные органы насаждают российское законодательство на временно оккупированных территориях, в частности, содействуют оккупации Запорожской АЭС.

В этот санкционный список вошла и общероссийская спортивная общественная организация «Федерация практической стрельбы России».

Отмечается, что эта структура открыто поддерживает оккупантов, участвовавших в боевых действиях на территории Украины. В ОП сообщили, что представители этой федерации, в частности, обучают «добровольцев» на временно оккупированных территориях Украины тактике стрелкового боя.

Также санкции были применены к лицам и учреждениям, которые ведут хозяйственную деятельность на временно оккупированных территориях, распространяют российскую пропаганду и публично оправдывают вооруженную агрессию России.

Уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк пояснил, что Россия строит тыл на оккупированных территориях руками тех, кого она называет «депутатами», «надзорными органами» и «губернаторами», которые отправляют на фронт дроны и машины.

«Мы наносим удары по каждому звену этой цепи: от чиновников вроде Миляева и Мезинова до структур, выдающих лицензии даже на Запорожской АЭС. Санкции против Федерации практической стрельбы напоминают, что спорт не стоит в стороне от войны», — отметил он.

В ОП сообщили, что другой пакет санкций касается продления действующих ограничений и введения новых в отношении субъектов, работающих на ТОТ.

В частности, речь идет о тех, кто причастен к хищению украинской сельскохозяйственной продукции, а также об украинских компаниях, входящих в медиахолдинг, связанный с распространением российской пропаганды.

В частности, были продлены санкции против ООО «Медиахолдинг Новости», ООО «Тайм Медиа» и ООО «Телепространство», которые распространяют российскую пропаганду (эти предприятия производят ложную информацию и входят в состав украинского медиахолдинга «Новости»)..

Об этом сообщил Офис Президента Украины.

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