На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть четырёх детей в возрасте от 7 до 16 лет — трёх девочек и одного мальчика. Они находились на временно оккупированной части Херсонской области.

Спасение состоялось при участии команды Save Ukraine в рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA. Сейчас дети находятся в безопасности и получают необходимую помощь.

Среди возвращенных — 16-летний мальчик, которого оккупанты заставили учиться по российской программе. Семье угрожали забрать подростка и отправить в детский дом, если он не будет посещать школу захватчиков.

С начала 2026 года из оккупированной части Херсонской области удалось вернуть уже 260 детей.

Источник: Александр Прокудин, Херсонская ОГА.

По состоянию на 20 ноября в Украину удалось вернуть 2833 ребенка, которых незаконно депортировали в Россию или переместили на временно оккупированные территории. Работа по возвращению украинских детей, оказавшихся под контролем РФ, продолжается.

Из оккупированной Херсонской области вернули ещё шестерых детей.

Еще 14 детей вернули на подконтрольную Украине территорию

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