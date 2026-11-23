Во вторник, 24 ноября, в ряде областей Украины в течение суток будут действовать плановые графики отключения электроэнергии.

Графики почасовых отключений будут действовать для всех категорий потребителей. Объем ограничений: от 0,5 до 3,5 очередей.

Для промышленности будут применяться графики ограничения мощности.

Причина — последствия вражеских атак на энергосистему.

В Укрэнерго призывают проверять актуальные графики отключений на официальных страницах оператора системы распределения.

Об этом сообщает Укрэнерго в Telegram.

22 ноября из-за российских атак произошли новые отключения электроэнергии в пяти областях Украины. Без электричества частично остались потребители Днепропетровской, Житомирской, Ровенской, Одесской и Харьковской областей. Наиболее сложная ситуация в Одесской области, где повторные удары повредили важные для электроснабжения объекты.

В Запорожской области ввели аварийные отключения электроэнергии.

Ремонт линии электропередачи в Одессу может длиться до трёх недель – Forbes.

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