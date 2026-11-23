У вівторок, 24 листопада, у низці областей України протягом усієї доби діятимуть планові графіки відключення електроенергії.

Графіки погодинних відключень діятимуть для всіх категорій споживачів. Обсяг обмежень: від 0.5 до 3.5 черг.

Для промисловості будуть застосовані графіки обмеження потужності.

Причина - наслідки ворожих атак на енергосистему.

В Укренерго закликають перевіряти актуальні графіки відключень на офіційних сторінках оператора системи розподілу.

Про це повідомляє у Телеграмі Укренерго.

22 листопада через російські атаки є нові знеструмлення у п’яти областях України. Без електрики частково залишилися споживачі Дніпропетровської, Житомирської, Рівненської, Одеської та Харківської областей. Найскладніша ситуація на Одещині, де повторні удари пошкодили важливі для електропостачання об’єкти.

У Запорізькій області запровадили аварійні відключення електроенергії.

Ремонт лінії електропередачі в Одесу може тривати до трьох тижнів – Forbes.

Читай нас у