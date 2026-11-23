We wtorek, 24 listopada, w szeregu obwodów Ukrainy przez całą dobę będą obowiązywały planowe harmonogramy przerw w dostawach energii elektrycznej.

Harmonogramy godzinowych przerw w dostawach energii elektrycznej będą obowiązywać dla wszystkich kategorii odbiorców. Zakres ograniczeń: od 0,5 do 3,5 kolejki.

W przypadku przemysłu zastosowane zostaną harmonogramy ograniczeń mocy.

Przyczyną są skutki wrogich ataków na system energetyczny.

Ukenergo zachęca do sprawdzania aktualnych harmonogramów przerw w dostawach energii na oficjalnych stronach operatora systemu dystrybucji.

Informację tę przekazało Ukenergo na Telegramie.

22 listopada, w wyniku rosyjskich ataków, doszło do nowych przerw w dostawach prądu w pięciu obwodach Ukrainy. Częściowo bez prądu zostali odbiorcy w obwodach dniepropetrowskim, żytomierskim, rówieńskim, odeskim i charkowskim. Najtrudniejsza sytuacja panuje w obwodzie odeskim, gdzie powtarzające się uderzenia uszkodziły obiekty kluczowe dla dostaw energii elektrycznej.

W obwodzie zaporoskim wprowadzono awaryjne odcięcia prądu.

Naprawa linii elektroenergetycznej do Odessy może potrwać do trzech tygodni – Forbes.

Czytaj nas na