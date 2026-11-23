Ukraińscy polarnicy i marynarze rozwinęli w Antarktyce dwie kopie historycznej „Flagi Niepodległości”, którą 24 sierpnia 1991 roku wniesiono do sali obrad Rady Najwyższej Ukrainy.

Sztandary podniesiono w pobliżu stacji „Akademik Vernadski” oraz na pokładzie ukraińskiego lodołamacza „Noosfera”. Symboliczną akcję zorganizowano z okazji Dnia Godności i Wolności, obchodzonego 21 listopada.

Jedną z flag rozwinięto w pobliżu ukraińskiej stacji antarktycznej „Akademik Vernadski”, a drugą – na pokładzie naukowo-badawczego lodołamacza „Noosfera”.

Oba egzemplarze są wierną repliką historycznej flagi o długości 7 metrów i 34 centymetrów, która stała się jednym z symboli odzyskania niepodległości przez Ukrainę.

To właśnie tę niebiesko-żółtą flagę wniesiono do parlamentu 24 sierpnia 1991 roku, kiedy to posłowie przyjęli Akt proklamacji niepodległości Ukrainy. Od tego czasu stała się ona ważnym symbolem ukraińskiej państwowości.

Rozwijając kopie flagi tysiące kilometrów od ojczyzny, ukraińscy naukowcy i marynarze włączyli się w obchody Dnia Godności i Wolności, poświęconego wydarzeniom Rewolucji Pomarańczowej i Rewolucji Godności.

Ukraińska stacja „Akademik Vernadski” znajduje się na wyspie Galindez w pobliżu Półwyspu Antarktycznego. Działa pod ukraińską flagą od 1996 roku, kiedy to Wielka Brytania przekazała stację Ukrainie.

Lodołamacz „Noosfera” zapewnia realizację ukraińskich ekspedycji antarktycznych, transportuje naukowców, sprzęt i niezbędne ładunki, a także służy do prowadzenia badań naukowych na Oceanie Południowym.

Informację tę podano z powołaniem się na Narodowe Antarktyczne Centrum Naukowe.

Ukraińska stacja antarktyczna „Akademik Vernadski” jest postrzegana jako ważny element obecności państwa i ochrony interesów narodowych.

W pobliżu stacji Akademik Vernadski odnotowano rzadkie zjawisko atmosferyczne: niebo mieniło się wszystkimi kolorami.

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