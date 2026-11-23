W Odessie mogą wystąpić problemy z dostawami energii trwające do trzech tygodni z powodu uszkodzenia przez Rosjan trzech słupów linii wysokiego napięcia należącej do NEC „Ukrenergo”, która łączy Elektrownię Jądrową Południowo-Ukraińską z miastem.

Informację tę przekazał magazynowi „Forbes Ukraine” anonimowy menedżer wysokiego szczebla jednej z firm energetycznych, zaznaczając, że w weekend miasto pozostawało bez źródła zasilania, a choć sytuację częściowo ustabilizowano, naprawa uszkodzonych słupów wymaga czasu.

W poniedziałek, 23 listopada, podczas telekonferencji poświęconej likwidacji skutków wrogich ataków prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o niezwykle trudnej sytuacji w Odessie i obwodzie w związku z atakami na linie elektroenergetyczne i podstacje, podkreślając, że siły rosyjskie celowo czekają na przywrócenie działania obiektów i zadają kolejne uderzenia, a także poszukują alternatywnych tras dostaw energii, aby je zniszczyć. Tego samego dnia szef miejskiej administracji wojskowej w Odessie Siergiej Lysak zaznaczył, że ostatnie dwie doby stały się poważnym wyzwaniem dla miasta, ponieważ w wyniku ataków na infrastrukturę energetyczną regionu Odessa pozostała bez prądu, ogrzewania i wody.

Źródło: Forbes Ukraine.

23 listopada pracownicy sektora energetycznego zakończyli skomplikowane prace naprawcze w Odessie i okręgu odeskim i stopniowo przywracają dostawy energii elektrycznej zgodnie z harmonogramami przerw w dostawach.

Większa część Odessy ma już dostęp do wody po zakrojonych na szeroką skalę przerwach w dostawach prądu spowodowanych rosyjskimi atakami na infrastrukturę energetyczną. Jednocześnie w części miasta nadal brakuje wody i ogrzewania. Służby komunalne zorganizowały dostawy wody, w mieście działają również punkty poboru wody oraz około 300 punktów pomocy.

W Odessie od 23 do 27 listopada włącznie uczniowie będą uczyć się zdalnie. Decyzja ta została podjęta z powodu znacznych zakłóceń w dostawach energii elektrycznej, ogrzewania i wody w mieście. Przedszkola w tym okresie będą działać wyłącznie z grupami dyżurnymi.

W Odessie i okręgu odeskim podczas alarmu powietrznego doszło do przerw w dostawach energii elektrycznej. Gdy tylko sytuacja bezpieczeństwa na to pozwoli, pracownicy energetyki sprawdzą uszkodzone urządzenia i rozpoczną prace naprawcze.

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