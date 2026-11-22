В Одесі з 23 до 27 листопада включно школярі навчатимуться дистанційно. Таке рішення ухвалили через значні перебої з електроенергією, теплом і водою в місті. Дитячі садки в цей період працюватимуть лише з черговими групами.

Школи тимчасово перейдуть на дистанційний формат відповідно до алгоритмів, затверджених міською комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Батькам радять заздалегідь подбати про техніку, за допомогою якої діти підключатимуться до онлайн-уроків. За можливості варто зарядити телефони, планшети та ноутбуки, поки є електроенергія. Зробити це можна також у пунктах незламності, які облаштували на базі закладів освіти.

Водночас у департаменті розуміють, що через відключення світла не всі учні зможуть регулярно відвідувати онлайн-заняття. Тому вчителі підготували відеозаписи уроків. Діти зможуть переглядати їх у зручний час, навіть якщо не матимуть можливості підключитися до заняття наживо. Щоб отримати доступ до записів, батькам потрібно звернутися до класного керівника або директора школи. Вони зможуть пояснити, де знайти навчальні матеріали та як ними скористатися.

Як працюватимуть дитячі садки

Зміни стосуватимуться і дошкільних закладів. Із 23 до 27 листопада включно дитсадки Одеси прийматимуть дітей лише в чергових групах. Вони призначені для дітей працівників критичної інфраструктури, які мають продовжувати роботу попри складну ситуацію в місті. Інформацію про те, які саме групи працюватимуть і як привести до них дитину, батьки можуть отримати в адміністрації свого дитячого садка.

У Департаменті освіти та науки зазначили, що роботи з відновлення тривають. Там сподіваються, що ситуація зі світлом, теплом і водою покращиться, а навчальні заклади найближчим часом зможуть повернутися до звичного режиму роботи. Про зміни в роботі навчальних закладів 22 листопада повідомили в Департаменті освіти та науки Одеської міської ради.

В Одесі та Одеському районі під час повітряної тривоги сталися відключення електроенергії. Щойно безпекова ситуація дозволить, енергетики оглянуть пошкоджене обладнання та розпочнуть відновлювальні роботи.

Внаслідок ворожого обстрілу Одеси 18 листопада 2026 року пошкоджень зазнала будівля Музею сучасного мистецтва.

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