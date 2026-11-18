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Внаслідок ворожого обстрілу Одеси 18 листопада 2026 року пошкоджень зазнала будівля Музею сучасного мистецтва.

Як повідомили представники інституції, ударна хвиля пошкодила фасад та внутрішні стіни приміщення. За словами директора музею Семена Кантора, вибух вибив сім великих фасадних вітрин на першому поверсі та вісім вікон на другому поверсі й у бічних частинах будівлі. Через це частина експонатів попадала зі своїх кріплень.

На момент атаки відвідувачів у музеї не було, оскільки заклад готувався до відкриття. Ніхто з працівників не постраждав — від серйозних поранень людей вберегла захисна плівка, якою були заклеєні вікна.

Команда планує розпочати відновлювальні роботи вже 19 листопада та сподівається відновити роботу музею за кілька днів.

Про це повідомили на сторінці музею в Instagram.

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