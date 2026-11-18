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У тимчасово окупованому Маріуполі мешканці історичних районів Гавань і Слобідка залишилися без електроенергії та тепла. Йдеться про понад 500 домогосподарств.

За словами керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, 12 листопада окупаційна адміністрація демонтувала кабель, який забезпечував електропостачання будинків.

Від 15 листопада люди залишаються без комунальних послуг.

Андрющенко вважає, що таким чином окупанти намагаються змусити місцевих жителів залишити свої домівки. Натомість їм пропонують переселення до будівлі Гіпромезу та обіцяють компенсаційне житло без чітких гарантій його отримання.

Джерело: Петро Андрющенко.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі на місці щонайменше семи знесених багатоповерхівок будують комерційний житловий комплекс. Місцеві мешканці, яким обіцяли компенсаційні квартири за втрачене житло, залишилися без осель, тоді як нову нерухомість, за даними міської влади, купують російські силовики та чиновники.

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