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Вранці 21 листопада Ленінградська область Росії опинилася під масованою атакою безпілотників. Місцева влада заявила про десятки збитих дронів, тоді як російські інформаційні агентства підрахували, що їхня загальна кількість могла сягнути 93.

Близько 7:00 за місцевим часом Олександр Дрозденко повідомив про 49 збитих безпілотників.

Перед цим губернатор опублікував ще два повідомлення, у яких спочатку йшлося про шість, а згодом — про 38 дронів.

Російські інформаційні агентства підсумували всі три показники та заявили про 93 нібито збиті БпЛА.

Водночас із повідомлень губернатора незрозуміло, чи щоразу йшлося про нові безпілотники, чи Дрозденко просто оновлював загальну кількість збитих цілей.

У коментарях під дописом губернатора одна з місцевих жительок заявила, що безпілотники знову атакують порт Усть-Луга.

Однак незалежного підтвердження інформації про атаку на порт наразі немає.

За даними BBC, достовірні відомості про конкретні цілі ударів та можливі наслідки атаки поки відсутні. Російська влада також не повідомляла про масштаби можливих пошкоджень інфраструктури в регіоні.

Про це повідомляє BBC із посиланням на губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденка.

У Смоленській області Росії в ніч на 20 листопада безпілотники атакували хімічний завод «Дорогобуж», який є одним із найбільших промислових підприємств регіону та виробляє компоненти для промислових вибухових речовин.

У ніч проти 19 листопада безпілотники атакувалиАльметьєвськ, де місцеві жителі нарахували щонайменше 16 потужних вибухів. Однією з можливих цілей називають нафтоперекачувальну станцію «Калейкіно», що належить компанії «Транснефть».

Раніше безпілотники атакували два російські НПЗ у Краснодарському краї, на обох спалахнули пожежі.

До цього Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших НПЗ Росії в Башкортостані.

Також Сили оборони завдали удару по НПЗ в Краснодарському краї Росії.

Нагадаємо, у ніч проти 5 листопада безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії.

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