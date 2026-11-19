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У ніч проти 19 листопада безпілотники атакували Альметьєвськ, де місцеві жителі нарахували щонайменше 16 потужних вибухів. Однією з можливих цілей називають нафтоперекачувальну станцію «Калейкіно», що належить компанії «Транснефть».

Місцеві мешканці повідомляють про роботу ППО та щонайменше 16 потужних вибухів. У Татарстані з 03:00 діє режим «безпілотної небезпеки», а в кількох аеропортах запровадили обмеження.

Офіційних даних про наслідки атаки російська влада поки не оприлюднювала.

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Нафтоперекачувальна станція «Калейкіно» належить компанії «Транснефть» і є одним з ключових вузлів нафтопровідної системи Росії.

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Вона приймає нафту з кількох регіонів і перекачує її в бік Самари та Нижнього Новгорода.

Раніше безпілотники атакували два російські НПЗ у Краснодарському краї, на обох спалахнули пожежі.

До цього Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших НПЗ Росії в Башкортостані.

Також Сили оборони завдали удару по НПЗ в Краснодарському краї Росії.

Нагадаємо, у ніч проти 5 листопада безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії.

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