Відео: Дрони атакували важливу нафтоперекачувальну станцію РФ у Татарстані
У ніч проти 19 листопада безпілотники атакували Альметьєвськ, де місцеві жителі нарахували щонайменше 16 потужних вибухів. Однією з можливих цілей називають нафтоперекачувальну станцію «Калейкіно», що належить компанії «Транснефть».
Місцеві мешканці повідомляють про роботу ППО та щонайменше 16 потужних вибухів. У Татарстані з 03:00 діє режим «безпілотної небезпеки», а в кількох аеропортах запровадили обмеження.
Офіційних даних про наслідки атаки російська влада поки не оприлюднювала.
Нафтоперекачувальна станція «Калейкіно» належить компанії «Транснефть» і є одним з ключових вузлів нафтопровідної системи Росії.
Вона приймає нафту з кількох регіонів і перекачує її в бік Самари та Нижнього Новгорода.
Раніше безпілотники атакували два російські НПЗ у Краснодарському краї, на обох спалахнули пожежі.
До цього Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших НПЗ Росії в Башкортостані.
Також Сили оборони завдали удару по НПЗ в Краснодарському краї Росії.
Нагадаємо, у ніч проти 5 листопада безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії.