Дрони атакували у Росії НПЗ у Рязані, який нещодавно відновив роботу

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У ніч проти 5 листопада безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Унаслідок атаки в місті виникли пожежі на промислових об’єктах, а частина Рязані залишилася без електропостачання.

За його словами, внаслідок падіння уламків зафіксували пошкодження та загоряння на промислових об’єктах у Рязані. Також губернатор заявив, що одна людина постраждала. Частина міста наразі перебуває без світла.

Однією з цілей атаки став Рязанський нафтопереробний завод, проєктна потужність якого перевищує 17 млн тонн нафти на рік. Підприємство належить до найбільших НПЗ Росії.

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Завод виробляє широкий асортимент нафтопродуктів, зокрема автомобільний бензин, дизельне пальне, авіаційний керосин, мазут та іншу продукцію.

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Про масовану атаку дронів на Рязанську область повідомив губернатор регіону Павло Малков.

Нагадаємо, безпілотники в ніч проти 3 листопада завдали удару по нафтопереробному заводу «Славнафта-ЯНОС» у російському Ярославлі. Після атаки на території промислової зони спалахнула пожежа.

До цього дрони атакували російський НПЗ Лукойла в Нижньогородській області.

В Уфі після атаки безпілотників спалахнула пожежа на НПЗ Башнефть-Новойл.

У ніч на 30 жовтня безпілотники атакували російське місто Новокуйбишевськ Самарської області.

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