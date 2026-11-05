Дрони атакували у Росії НПЗ у Рязані, який нещодавно відновив роботу
У ніч проти 5 листопада безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Унаслідок атаки в місті виникли пожежі на промислових об’єктах, а частина Рязані залишилася без електропостачання.
За його словами, внаслідок падіння уламків зафіксували пошкодження та загоряння на промислових об’єктах у Рязані. Також губернатор заявив, що одна людина постраждала. Частина міста наразі перебуває без світла.
Однією з цілей атаки став Рязанський нафтопереробний завод, проєктна потужність якого перевищує 17 млн тонн нафти на рік. Підприємство належить до найбільших НПЗ Росії.
Завод виробляє широкий асортимент нафтопродуктів, зокрема автомобільний бензин, дизельне пальне, авіаційний керосин, мазут та іншу продукцію.
Про масовану атаку дронів на Рязанську область повідомив губернатор регіону Павло Малков.
Нагадаємо, безпілотники в ніч проти 3 листопада завдали удару по нафтопереробному заводу «Славнафта-ЯНОС» у російському Ярославлі. Після атаки на території промислової зони спалахнула пожежа.
До цього дрони атакували російський НПЗ Лукойла в Нижньогородській області.
В Уфі після атаки безпілотників спалахнула пожежа на НПЗ Башнефть-Новойл.
У ніч на 30 жовтня безпілотники атакували російське місто Новокуйбишевськ Самарської області.