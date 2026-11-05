Drony zaatakowały w Rosji rafinerię w Rianie, która niedawno wznowiła działalność

W nocy z 4 na 5 listopada drony zaatakowały rafinerię ropy naftowej w Riazaniu, która jest jednym z największych zakładów rafineryjnych w Rosji. W wyniku ataku w mieście wybuchły pożary w obiektach przemysłowych, a część Riazania została pozbawiona dostaw energii elektrycznej.

Według jego słów, w wyniku spadających odłamków odnotowano uszkodzenia i pożary w obiektach przemysłowych w Riazaniu. Gubernator poinformował również, że jedna osoba odniosła obrażenia. Część miasta pozostaje obecnie bez prądu.

Jednym z celów ataku była rafineria ropy naftowej w Riazaniu, której projektowana wydajność przekracza 17 mln ton ropy rocznie. Zakład ten należy do największych rafinerii w Rosji.

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Zakład produkuje szeroki asortyment produktów naftowych, w tym benzynę samochodową, olej napędowy, kerosen lotniczy, olej opałowy i inne produkty.

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O masowanym ataku dronów na obwód riazański poinformował gubernator regionu Paweł Malkow.

Przypomnijmy, że w nocy z 2 na 3 listopada drony przeprowadziły atak na rafinerię „Slavnafta-YANOS” w rosyjskim Jarosławiu. Po ataku na terenie strefy przemysłowej wybuchł pożar.

Wcześniej drony zaatakowały rosyjską rafinerię Lukoil w obwodzie niżnogrodzkim.

W Ufie po ataku dronów wybuchł pożar na rafinerii „Baszneft-Novoyl”.

W nocy z 29 na 30 października drony zaatakowały rosyjskie miasto Nowokujbyszewsk w obwodzie samarskim.

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