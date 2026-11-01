Дрони атакували російський НПЗ Лукойла в Нижньогородській області

У ніч проти 1 листопада безпілотники атакували Нижньогородську область Росії. У Кстовському районі значних пошкоджень зазнало промислове підприємство. Російські телеграм-канали повідомляють, що під ударом міг опинитися нафтопереробний завод «Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез».

Масована атака безпілотників тривала вночі та вранці 1 листопада. Російська влада заявила про знищення понад сотні дронів. «Вночі та вранці у Нижньогородській області триває масована атака БпЛА: знищено понад сотню дронів. За попередніми даними, постраждалих немає. Значних пошкоджень зазнало промислове підприємство у Кстовському районі», — написав Нікітін у соцмережах.

Водночас губернатор не назвав підприємство, яке зазнало пошкоджень. Однак, за інформацією російських телеграм-каналів, ціллю атаки міг стати нафтопереробний завод «Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез», розташований у місті Кстово. Місцеві жителі також повідомляли про вибухи в цьому районі. Міністерство оборони Росії заявило, що протягом ночі російська протиповітряна оборона нібито збила 235 безпілотників. Незалежного підтвердження цих цифр немає.

Що відомо про завод

«Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез» — один із великих нафтопереробних заводів Росії. Підприємство розташоване в Кстові та має потужність переробки близько 17 мільйонів тонн сировини на рік. Завод виробляє понад 50 видів продукції. Серед них — бензин, дизельне та авіаційне пальне, зокрема продукція, яку використовує російський військово-промисловий комплекс.

Підприємство має важливе значення для забезпечення пальним не лише російської армії, а й Московського регіону. На нього припадає значна частина постачання пального для цього регіону, де зосереджена велика частка загальноросійського споживання бензину. Це не перша атака на завод у Кстові. Як повідомляв Укрінформ, підприємство вже зазнавало ударів безпілотників у квітні, травні та серпні 2026 року.

Наразі офіційна російська влада не підтвердила, що пошкоджене підприємство — саме нафтопереробний завод «Лукойла». Також поки немає детальної інформації про масштаби пошкоджень і можливі наслідки для його роботи. Про атаку повідомив губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін.

У ніч проти 28 вересня безпілотники атакували Павлівську нафтобазу «Лукойл-Югнафтопродукту» в Краснодарському краї РФ. Підприємство має потужність із перевалки до 150 тисяч тонн нафтопродуктів на рік.

Після українських ударів зупинили роботу два великі підприємства нафтопереробної промисловості Росії. Йдеться про НПЗ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» у Кстово Нижньогородської області та комплекс «НОВАТЭК-Усть-Луга» у Ленінградській області.

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