Росіяни вдарили по підприємству у Дніпрі, виникла пожежа

1 листопада російські війська атакували промислове підприємство у Дніпрі. Унаслідок удару виникла пожежа. За попередніми даними, люди не постраждали.

За його словами, російські війська вдарили по одному з промислових підприємств міста. Після удару на території об’єкта спалахнула пожежа. «Ворог атакував промислове підприємство у Дніпрі. Через удар виникла пожежа», — написав Ганжа. За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Інформації про можливі руйнування, масштаби пожежі та збитки наразі немає.

Деталі щодо наслідків удару уточнюються. Інформацію про причини займання та перебіг ліквідації пожежі в повідомленні очільника ОВА не наведено. Про атаку повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у своєму Telegram-каналі.

Російські війська завдали ударів по енергетичній та залізничній інфраструктурі України. Зокрема, безпілотники атакували теплоелектроцентралі в Києві та Шостці, а на Дніпропетровщині під удар потрапили чотири електропідстанції й об’єкт газорозподілу.

У суботу, 31 жовтня, частина жителів Києва може залишатися без електроенергії більшу частину доби. Для окремих черг графіки передбачають лише до двох годин зі світлом протягом дня.

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