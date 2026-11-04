Російські дрони вночі атакували енергетичну інфраструктуру Кіровоградщини

0:00 / 0:00

У ніч на 4 листопада російські безпілотники завдали удару по енергетичній інфраструктурі Кіровоградської області.

про це голова обласної державної адміністрації Андрій Райкович повідомив у Фейсбуці.

За його словами, «вночі Кіровоградщина була під атакою російських дронів. Ціль — енергетична інфраструктура».

Зазнали пошкоджень приватний житловий будинок в Новоукраїнському районі і техніка аграрного підприємства в Олександрійському районі.

Пожежі ліквідовані. Рятувальники ДСНС працювали на місцях до повного усунення наслідків.

Загиблих і травмованих немає, додав Райкович.

На Кіровоградщині уламки дронів пошкодили лінії електропередач.

Увечері 21 жовтня російські війська завдали удару по Кропивницькому району Кіровоградської області. Унаслідок атаки загорілися складські приміщення, на місці продовжують працювати рятувальники.

Російська Федерація — держава-агресор — вночі атакувала Кіровоградську область понад 360 дронами.

Читай нас у