Росія атакувала Кіровоградщину понад 360 дронами — The Guardian

Російська Федерація — держава-агресор — вночі атакувала Кіровоградську область понад 360 дронами. За даними The Guardian, внаслідок удару загинули троє людей, ще шестеро дістали поранення.

Голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович заявив, що російські війська цілеспрямовано били по критичній інфраструктурі, транспортних підприємствах, логістичних об’єктах і житлових будинках. Видання зазначає, що цей центральний регіон України раніше зазнавав менш інтенсивних атак, ніж області, розташовані ближче до російського кордону.

Удари по російських об’єктах

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна відновлює удари по російських нафтопереробних заводах після короткої паузи. За його словами, Київ тимчасово утримувався від таких атак, щоб продемонструвати готовність до мирних переговорів.

Російська сторона заявила про атаку на нафтопереробний завод у Рязанській області. Місцева влада стверджує, що по об’єкту нібито запустили 69 дронів і чотири крилаті ракети Flamingo. Москва заявила, що пожежа виникла після падіння уламків дрона, збитого протиповітряною обороною.

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Зеленський також заявив про ураження чотирьох російських винищувачів-бомбардувальників Су-34 і пошкодження ще двох. Українські військові повідомили, що для удару по аеродрому у Воронезькій області Росії застосували крилату ракету «Нептун».

Заяви про енергетичне перемир’я

Президент США Дональд Трамп раніше оголосив про нібито досягнуте енергетичне перемир’я між Росією та Україною. Водночас ані Москва, ані Київ не заявляли, що погоджувалися на таку домовленість. Після заяви Трампа Росія продовжила масовані атаки на українську цивільну та енергетичну інфраструктуру.

Зеленський заявив, що Росія застосувала проти України понад 850 дронів Shahed у період, коли можливості української оборони були штучно обмежені. Він пов’язав це, зокрема, з обмеженнями у використанні терміналів Starlink і Starshield.

Окремо президент Румунії Нікушор Дан заявив, що два російські дрони порушили повітряний простір країни та вразили два хімічні танкери в румунських територіальних водах біля гирла Дунаю. Судна загорілися, рятувальники шукали щонайменше сімох зниклих моряків.

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