Federacja Rosyjska, państwo-agresor, zaatakowała w nocy obwód kirowohradzki ponad 360 dronami. Jak podaje The Guardian, w wyniku uderzenia zginęły trzy osoby, a kolejnych sześć zostało rannych.

Szef Kirowohradzkiej Obwodowej Administracji Wojskowej Andrij Rajkowycz oświadczył, że rosyjskie wojska celowo uderzały w infrastrukturę krytyczną, przedsiębiorstwa transportowe, obiekty logistyczne i budynki mieszkalne. Gazeta zaznacza, że ten centralny region Ukrainy wcześniej doświadczał mniej intensywnych ataków niż obwody położone bliżej rosyjskiej granicy.

Uderzenia w rosyjskie obiekty

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że Ukraina wznawia uderzenia na rosyjskie rafinerie ropy naftowej po krótkiej przerwie. Według niego Kijów tymczasowo powstrzymywał się od takich ataków, aby zademonstrować gotowość do negocjacji pokojowych.

Strona rosyjska poinformowała o ataku na rafinerię ropy naftowej w obwodzie riazańskim. Lokalne władze twierdzą, że na obiekt rzekomo wystrzelono 69 dronów i cztery pociski manewrujące Flamingo. Moskwa oświadczyła, że pożar wybuchł po upadku odłamków drona zestrzelonego przez obronę powietrzną.

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Zełenski poinformował także o trafieniu czterech rosyjskich myśliwsko-bombowych Su-34 i uszkodzeniu kolejnych dwóch. Ukraińskie wojsko przekazało, że do uderzenia na lotnisko w rosyjskim obwodzie woroneskim użyto pocisku manewrującego „Neptun”.

Oświadczenia o energetycznym rozejmie

Prezydent USA Donald Trump wcześniej ogłosił rzekomo osiągnięty energetyczny rozejm między Rosją a Ukrainą. Jednocześnie ani Moskwa, ani Kijów nie oświadczyły, że zgodziły się na takie porozumienie. Po oświadczeniu Trumpa Rosja kontynuowała zmasowane ataki na ukraińską infrastrukturę cywilną i energetyczną.

Zełenski oświadczył, że Rosja użyła przeciwko Ukrainie ponad 850 dronów Shahed w okresie, gdy możliwości ukraińskiej obrony były sztucznie ograniczone. Powiązał to w szczególności z ograniczeniami w korzystaniu z terminali Starlink i Starshield.

Osobno prezydent Rumunii Nicușor Dan oświadczył, że dwa rosyjskie drony naruszyły przestrzeń powietrzną kraju i uderzyły w dwa tankowce chemiczne na rumuńskich wodach terytorialnych w pobliżu ujścia Dunaju. Statki stanęły w ogniu, a ratownicy poszukiwali co najmniej siedmiu zaginionych marynarzy.

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