Российская Федерация — государство-агрессор — ночью атаковала Кировоградскую область более чем 360 дронами. По данным The Guardian, в результате удара погибли три человека, еще шестеро получили ранения.

Глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович заявил, что российские войска целенаправленно наносили удары по критической инфраструктуре, транспортным предприятиям, логистическим объектам и жилым домам. Издание отмечает, что этот центральный регион Украины ранее подвергался менее интенсивным атакам, чем области, расположенные ближе к российской границе.

Удары по российским объектам

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина возобновляет удары по российским нефтеперерабатывающим заводам после короткой паузы. По его словам, Киев временно воздерживался от таких атак, чтобы продемонстрировать готовность к мирным переговорам.

Российская сторона заявила об атаке на нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области. Местные власти утверждают, что по объекту якобы запустили 69 дронов и четыре крылатые ракеты Flamingo. Москва заявила, что пожар возник после падения обломков дрона, сбитого противовоздушной обороной.

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Зеленский также заявил о поражении четырех российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 и повреждении еще двух. Украинские военные сообщили, что для удара по аэродрому в Воронежской области России применили крылатую ракету «Нептун».

Заявления об энергетическом перемирии

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о якобы достигнутом энергетическом перемирии между Россией и Украиной. В то же время ни Москва, ни Киев не заявляли, что соглашались на такую договоренность. После заявления Трампа Россия продолжила массированные атаки на украинскую гражданскую и энергетическую инфраструктуру.

Зеленский заявил, что Россия применила против Украины более 850 дронов Shahed в период, когда возможности украинской обороны были искусственно ограничены. Он связал это, в частности, с ограничениями на использование терминалов Starlink и Starshield.

Отдельно президент Румынии Никушор Дан заявил, что два российских дрона нарушили воздушное пространство страны и поразили два химических танкера в румынских территориальных водах возле устья Дуная. Суда загорелись, спасатели искали как минимум семерых пропавших моряков.

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