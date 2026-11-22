В воскресенье, 22 ноября 2026 года, в Миргородском районе Полтавской области в результате падения вражеского беспилотника на открытой местности была повреждена линия электропередачи, сообщил начальник областной военной администрации Виталий Дякивнич.

На месте уже работают специалисты АО «Полтаваоблэнерго», которые проводят работы по восстановлению подачи электроэнергии потребителям.

Из-за повреждения сети без электроснабжения остались около 40 абонентов.

Источник: Полтавская областная военная администрация.

По состоянию на вечер 22 ноября из-за сложной ситуации в энергосистеме в настоящее время аварийные отключения электроэнергии применяются сразу в пяти областях — Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Запорожской и Сумской.

В воскресенье, 22 ноября 2026 года, в Днепре, а также в Днепровском, Самаровском и Каменском районах Днепропетровской области ввели в действие экстренные отключения электроэнергии.

В Запорожской области ввели в действие специальные графики аварийных отключений электроэнергии (СГАВ).

Наиболее сложная ситуация сложилась в Одесской области, где повторные удары повредили важные для электроснабжения объекты.

Читай нас в