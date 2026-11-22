В ливийском порту Бенгази произошел мощный взрыв и разразился масштабный пожар, в результате чего, вероятно, был уничтожен российский ракетный корвет «Меркурий» проекта 20380 класса «Стерегущий». Об этом в воскресенье, 22 ноября 2026 года, сообщило профильное издание Naval News со ссылкой на несколько осведомлённых источников.

По данным аналитиков, судно охватило сильное пламя, и пока неизвестно, полностью ли оно сгорело или затонуло у причала. До инцидента корвет находился в порту несколько дней, сопровождая конвой судов, связанных с российским правительством, которые используются для экспорта вооружений и перевозки военных грузов (подобных судну «Sparta II», пострадавшего в Балтийском море днём ранее). Формально «Меркурий» входит в состав Черноморского флота РФ, однако из-за войны в Чёрном море действует с баз Северного флота в Арктике. Издание также напоминает, что однотипный корвет этого же проекта «Бойкий» был серьезно повреждён украинскими беспилотниками 3 июня 2026 года в сухом доке Кронштадта недалеко от Санкт-Петербурга.

Источник: Naval News.

Причина взрыва в Бенгази пока не раскрывается, однако Naval News напоминает о предыдущих успешных операциях против связанных с Россией судов в Средиземном море, к которым, по сообщениям, причастна Украина: в частности, затопление судна Ursa Major 23 декабря 2024 года и уничтожение танкера для перевозки сжиженного газа Arctic Metagaz у побережья Ливии 3 марта 2026 года. В то же время местные власти и гражданская оборона Бенгази подтвердили факт утреннего взрыва и пожара на военно-морской базе, но утверждают, что инцидент произошел на складе боеприпасов, а не на российском военном корабле.

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