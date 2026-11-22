В Димере Киевской области число погибших в результате российского нападения возросло до двух человек, а число пострадавших — до четырёх. Спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного человека. Поисково-спасательная операция продолжается, на данный момент отсутствует связь с 11 людьми, среди которых двое детей.

В воскресенье, 22 ноября, в поселке Димер Вышгородского района Киевской области после российского удара по многоэтажному дому спасатели обнаружили тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв атаки возросло до двух. «Число погибших в Димере в результате вражеской атаки возросло до двух человек. Спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного человека», — написал он в своем Telegram-канале.

Поисково-спасательные работы на месте удара продолжаются. По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, одним из погибших является 18-летний юноша. В то же время число пострадавших возросло до четырёх человек. Среди них есть ребенок. Один из пострадавших — мужчина 1977 года рождения — сам обратился в больницу. Медики госпитализировали его с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма».

Спасатели ищут 11 человек

По данным ГСЧС, в настоящее время спасатели пытаются найти 11 человек, которые не выходят на связь. Среди них — двое детей. Поэтому работы на месте разрушенного многоэтажного дома продолжаются. К ликвидации последствий атаки привлечены спасатели и другие экстренные службы. На месте также работают психологи ГСЧС. Они помогают людям, пережившим удар или ожидающим информации о своих родных.

Ситуация остается сложной. Число погибших и пострадавших может уточняться после завершения поисково-спасательной операции. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

В Димере Вышгородского района Киевской области спасатели извлекли из-под завалов пятиэтажного дома тело второго погибшего человека. Здание разрушил российский беспилотник, а в результате удара обрушился целый подъезд. По предварительной информации, найденное тело может принадлежать подростку.

В Вышгородском районе Киевской области продолжаются поисково-спасательные работы после российской атаки в ночь на 22 ноября. В результате удара разрушен подъезд жилого дома — от первого до пятого этажа. Под завалами могут находиться восемь человек, спасатели продолжают их поиски.

В ночь на 22 ноября российский беспилотник атаковал поселок Димер в Вышгородском районе Киевской области. В результате удара разрушена часть пятиэтажного жилого дома, возник пожар, есть пострадавшие. По данным ГСЧС, под завалами могут находиться семь человек.

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