Большая часть Одессы уже обеспечена водой после масштабного отключения электроэнергии, вызванного российскими ударами по энергетической инфраструктуре. В то же время в части города пока нет водоснабжения и отопления. Коммунальщики организовали подвоз воды, в городе также работают бюветы и около 300 пунктов стойкости.

В воскресенье, 22 ноября, в Одессе постепенно восстанавливают водоснабжение после российских атак на объекты энергетической инфраструктуры. Сейчас вода уже есть в большей части города, однако в некоторых районах проблемы со светом, водой и теплом еще остаются.

По его словам, причиной отключения электричества стали удары российских войск по объектам системы передачи электроэнергии в Одесском районе. Эти объекты обеспечивают Одессу электроэнергией. Из-за повреждения магистральных сетей часть города осталась без света, а вместе с этим возникли перебои с водоснабжением и отоплением. «Причиной отключения электроэнергии стали вражеские атаки по объектам системы передачи электроэнергии в Одесском районе, которые обеспечивают электроснабжение Одессы. Из-за повреждения этих магистральных сетей отсутствует свет, а в части города до сих пор нет воды и тепла», — сообщили в городском совете.

Как в Одессе обеспечивают людей водой и связью

Пока коммунальные службы восстанавливают работу систем, одесситы могут набрать воду в бюветах. Также в городе организовали её подвоз. Это должно помочь жителям районов, где водоснабжение ещё не восстановили. Кроме того, в Одессе развернули около 300 пунктов стойкости. Там можно согреться, подзарядить телефоны и другие гаджеты. Это особенно важно для людей, которые из-за длительных перебоев со светом не имеют возможности зарядить устройства дома.

Отдельно городские службы работают над тем, чтобы одесситы не остались без мобильной связи. Районные администрации совместно с операторами мобильной связи обеспечивают питание базовых станций. Благодаря этому сети мобильной связи должны продолжать работать.

Как будут работать школы и детские сады

Из-за сложной ситуации с электроснабжением одесские школы с 23 по 27 ноября будут проводить дистанционное обучение. Детские сады не будут полностью прекращать работу, но будут принимать детей только в дежурных группах. Первый вице-мэр Александр Филатов назвал последние сутки чрезвычайно сложными для города. Он поблагодарил энергетиков, коммунальщиков и других специалистов, работающих над ликвидацией последствий российских ударов.

Восстановление электроснабжения остается важным условием для возвращения к нормальной работе городских систем. От него зависит не только освещение домов, но и подача воды и тепла. Поэтому коммунальные и аварийные службы продолжают работать над устранением последствий атак. Об этом сообщил первый вице-мэр Одессы Александр Филатов.

Ситуация с электроснабжением Одессы и прилегающих районов остается крайне сложной. По состоянию на 22 ноября из-за масштабных повреждений магистральных электросетей передать потребителям необходимый объем электроэнергии пока невозможно. Энергетики уже частично восстанавливают питание критически важной инфраструктуры и ищут технические решения, чтобы постепенно вернуть свет остальным потребителям.

В Одессе с 23 по 27 ноября включительно школьники будут учиться дистанционно. Такое решение было принято из-за значительных перебоев с электроэнергией, теплом и водой в городе. Детские сады в этот период будут работать только с дежурными группами.

В Одессе и Одесском районе во время воздушной тревоги произошли отключения электроэнергии. Как только ситуация с безопасностью позволит, энергетики осмотрят поврежденное оборудование и начнут восстановительные работы.

В результате вражеского обстрела Одессы 18 ноября 2026 года повреждения получило здание Музея современного искусства.

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