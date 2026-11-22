В Запорожье в результате российской атаки погиб мужчина. Удар пришелся на Заводской район города. О гибели человека 22 ноября сообщил исполняющий обязанности начальника Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Российские войска атаковали Заводской район Запорожья 22 ноября. В результате обстрела погиб мужчина. На данный момент известно об одном погибшем. Других подробностей об обстоятельствах атаки и ее последствиях чиновник пока не сообщил.

Информация о возможных пострадавших, повреждениях жилых домов или объектов инфраструктуры уточняется. Об этом сообщил и.о. начальника Запорожской ОВА Михаил Семикин в своем Telegram-канале.

В Запорожье прогремела серия взрывов. После этого полностью перекрыли движение транспорта по мостам и плотине ДнепроГЭС.

Россия массированно атаковала Запорожье, число пострадавших возросло до 43.

В Запорожье в результате утренних российских атак 17 ноября число раненых увеличилось до 42 человек, а жертвами обстрелов стали двое местных жителей. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Российский FPV-дрон убил 70-летнего мужчину в поселке Кушугум Запорожского района. Еще один человек пострадал в результате атаки на Запорожье — ранение получила 57-летняя женщина.

16 ноября в Запорожье и Запорожской области из-за повреждений электрооборудования, вызванных российскими атаками, ввели аварийные и специальные аварийные отключения электроэнергии.

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