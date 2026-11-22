В Финляндии расследуют возможное нарушение воздушного пространства российским вертолётом. Инцидент произошёл 21 ноября вблизи города Ловиса: по предварительным данным, летательный аппарат мог залететь на 4,1 км вглубь финской территории. В Министерстве обороны страны предполагают, что это могло быть связано со спасательной операцией в Финском заливе.

По данным ведомства, российский вертолёт был зафиксирован около 12:34 вблизи города Ловиса. Он мог пересечь государственную границу и залететь на территорию Финляндии на расстояние до 4,1 км. На данный момент речь идёт именно о вероятном нарушении. Финские службы должны выяснить, действительно ли вертолёт находился в воздушном пространстве страны и при каких обстоятельствах это произошло.

Министр обороны Финляндии Антти Хякканен предположил, что инцидент может быть связан с событиями в Финском заливе. В частности, вертолёт мог участвовать в спасательной операции или сопровождать грузовое судно, получившее повреждения. Речь идёт о российском судне «Sparta II», на котором после атаки украинских дронов 21 ноября вспыхнул пожар. Судно находилось в финских территориальных водах, а его экипаж был эвакуирован на российское спасательное судно. Финские службы продолжали тушить пожар и охлаждать контейнеры с грузом. «Вооруженные силы и пограничная служба занимаются этой ситуацией в сотрудничестве с другими органами власти», — заявил Хякканен.

Расследованием возможного нарушения занимается Служба пограничной охраны Финляндии. Ее специалисты должны установить маршрут вертолета, обстоятельства пересечения границы и причины его появления над финской территорией. Пока финские власти не называют окончательных выводов по поводу инцидента. Версию о связи полёта со спасательной операцией или сопровождением повреждённого судна озвучил именно министр обороны страны. О возможном нарушении границы 21 ноября сообщило Министерство обороны Финляндии.

В Финском заливе продолжается пожар на российском грузовом судне Sparta II, которое 21 ноября подверглось атаке украинских дронов. Экипаж уже эвакуирован, однако огонь до сих пор не удалось потушить. Финские службы пытаются ликвидировать пожар и охладить контейнеры с грузом, чтобы избежать дополнительных рисков.

Российское грузовое судно в Финском заливе подверглось атаке украинских беспилотников в территориальных водах России. Об этом заявил командующий пограничной службой Финляндии Илья Ильин. В результате удара судно потеряло управление.

Ранее мы сообщали, что в Финском заливе горит российское грузовое судно после атаки БПЛА

Читай нас в