В Вышгородском районе Киевской области продолжаются поисково-спасательные работы после российского удара в ночь на 22 ноября. В результате удара разрушен подъезд жилого дома — от первого до пятого этажа. Под завалами могут находиться восемь человек, спасатели продолжают их поиски.

Утром 22 ноября Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что на месте российского удара в Вышгородском районе Киевской области продолжаются аварийно-спасательные работы. По данным ГСЧС, в многоэтажке разрушен целый подъезд — конструкции обрушились с первого по пятый этажи. Под обломками дома, по предварительной информации, могут находиться восемь человек.

На данный момент спасателям удалось эвакуировать из здания девять человек. Еще двое пострадали в результате атаки. Поисковая операция продолжается. Спасатели разбирают разрушенные конструкции и обследуют завалы, пытаясь найти людей, которые могут оставаться под обломками.

К работам привлечены кинологическая и пиротехническая службы ГСЧС. Также на месте работает инженерная техника, которая помогает разбирать тяжелые конструкции и добираться до мест, где могут находиться пострадавшие. Рядом с местом проведения работ развернули пункт помощи ГСЧС. Там оказывают необходимую поддержку людям, пострадавшим от атаки или нуждающимся в помощи. Спасатели продолжают поиски. Информацию о количестве людей, которые могут оставаться под завалами, уточняют.

В ночь на 22 ноября российский беспилотник атаковал поселок Димер в Вышгородском районе Киевской области. В результате удара разрушена часть пятиэтажного жилого дома, возник пожар, есть пострадавшие. По данным ГСЧС, под завалами могут находиться семь человек.

В период с 13 по 20 ноября 2026 года в Киевской области зарегистрировали 75 уголовных правонарушений, связанных с нарушением законов и обычаев войны. В результате российских атак погибли двое мирных жителей, ещё 13 человек получили ранения. Также повреждены или разрушены восемь объектов складской, логистической и производственной инфраструктуры.

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