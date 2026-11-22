В воскресенье, 22 ноября, российские войска атаковали предприятие в Новгород-Северском районе Черниговской области. В результате удара на территории частного деревообрабатывающего предприятия возник пожар. По предварительной информации, люди не пострадали.

По данным спасателей, российский удар вызвал возгорание на территории частного деревообрабатывающего предприятия в Новгород-Северском районе. После атаки на место прибыли подразделения ГСЧС. Спасатели потушили пожар и не допустили дальнейшего распространения огня.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Информацию о масштабах повреждений предприятия в сообщении ГСЧС не уточнили. Об атаке 22 ноября сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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