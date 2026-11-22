За прошедшие сутки, 21 ноября, российские войска атаковали 35 населенных пунктов Херсонской области. В результате обстрелов ранения получили шесть человек, также были повреждены жилые дома, газопровод и автомобили.

В течение прошедших суток российские войска обстреливали населенные пункты области из артиллерии, атаковали с помощью беспилотников и наносили авиационные удары. Под обстрелами и атаками дронов оказались 35 населенных пунктов: Антоновка, Комышаны, Приднепровское, Приозерное, Садовое, Станислав, Александровка, Широкая Балка, Софиевка, Дарьевка, Ивановка, Никольское, Понятовка, Белозерка, Велетенское, Днепровское, Кизомис, Надиевка, Томина Балка, Берислав, Змиевка, Новоберислав, Томарино, Урожайное, Милово, Республиканец, Михайловка, Новорайск, Тягинка, Бургунка, Львово, Одрадокаменка, Веселое, Казацкое и Херсон.

В результате российских ударов повреждены многоэтажный дом и шесть частных домов. Также пострадали газопровод и автомобили. Наиболее тяжелыми последствиями стали ранения мирных жителей. По информации начальника ОГА, в результате российской агрессии шесть человек получили ранения. Российские войска продолжают атаковать населенные пункты Херсонской области, в частности те, что расположены вблизи линии фронта. О последствиях российских атак 22 ноября сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Утром 21 ноября российские военные атаковали с помощью беспилотника Корабельный район Херсона. Число пострадавших в результате вражеского удара возросло до трёх человек.

За прошедшие сутки оккупанты применяли беспилотники, авиацию и артиллерию для обстрелов Херсонской области. В результате российских ударов по состоянию на утро 20 ноября пострадали трое мирных жителей.

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